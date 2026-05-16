Селехметьева и Захарова сыграют в финале квалификации турнира WTA-500 в Страсбурге

84-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева и 81-й номер мирового рейтинга Анастасия Захарова вышли в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) в одиночном разряде.

В полуфинале квалификации Селехметьева обыграла американку Софью Кенин со счётом 1:6, 6:4, 6:1, а Захарова оказалась сильнее француженки Эльзы Жакемо — 4:6, 6:3, 6:3.

За выход в основную сетку соревнований в Страсбурге Селехметьева поспорит с ещё одной американкой Маккартни Кесслер. Анастасия Захарова в финале квалификации сыграет с бывшей российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая ныне представляет Австралию.