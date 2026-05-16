Даниил Медведев рассказал, ощущает ли себя №3 в мире по уровню игры

Чемпион US Open — 2021, девятый номер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев ответил, чувствует ли он, что играет на уровне третьей ракетки мира.

— Вы девятый в рейтинге. Судя по уровню вашей игры сейчас, не кажется ли вам, что вы почти №3?

— В Риме может быть. В Монте-Карло — нет. Просто стараюсь изо всех сил. Думаю, в гонке я, наверное, четвёртый после Саши и ещё двоих ребят (улыбается).

Просто делаю всё возможное и посмотрю в конце. Цель точно — попасть в Турин. Раньше я как будто играл хорошо и был в Турине. В прошлом году меня там не было. Цель — попытаться попасть в Турин, удержать тот уровень, который мне удалось найти и в Мадриде, и в Риме. В Мадриде я хорошо сыграл, но проиграл Коболли, который провёл отличную встречу. Попробую повторить то же самое на «Ролан Гаррос». Попробую хорошо сыграть на траве.

Если я закончу год третьим, буду чувствовать себя потрясающе. Но до этого далеко. Саша играет нереально, на самом деле гораздо лучше меня по результатам. Я рад быть сейчас №4, — сказал Медведев на пресс-конференции.