Медведев прокомментировал свою реакцию на медицинский перерыв Синнера

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою реакцию на медицинский перерыв итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия).

«На самом деле, сначала я хотел сказать, что решить это невозможно, но у меня есть вариант: разрешить физиотерапию, разрешить медицинское лечение. Разрешить медицинскую помощь, то есть три минуты физиотерапии, когда у вас судороги. Таким образом, проблем не возникнет, потому что игрок сможет сказать: «У меня судороги, мне нужен физиотерапевт». Сейчас это запрещено. Я это прекрасно понимаю. Конечно, если у вас начинаются судороги — может быть, у меня их не было, не знаю — вы обращаетесь за помощью к физиотерапевту и говорите: «У меня немного болит нога». Я, вероятно, тоже так делал во время своей карьеры. Если бы медицинская помощь при судорогах была разрешена, проблем бы не было, так что это и есть решение»,- сказал Медведев на пресс-конференции.