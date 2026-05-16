«То, что он страдает, не мешает ему побеждать». Медведев — об игре Синнера

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. В 1/2 финала «Мастерса» в Риме россиянин проиграл итальянцу со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

— Каково ваше мнение о физических кризисах Янника? У него они время от времени случаются. У него был такой с вами на Уимблдоне пару лет назад. Что вы об этом думаете? Он очень жёсткий соперник. Вы в раздевалке обсуждаете это — не вы с Янником, а другие ребята — интересуетесь, что происходит, когда Янник чувствует себя плохо?

— Нет, мы точно не обсуждаем это в раздевалке, потому что, думаю, стараемся не обсуждать теннис. Когда говорю «не обсуждаем теннис в раздевалке», я имею в виду, что мы не смотрим матч и не говорим: «Посмотрите на его бэкхэнд, он такой плохой». Никто этого не делает. По крайней мере я ни с кем не обсуждал это.

Послушайте, против него очень сложно играть. Чтобы выиграть очко, нужно много ударов. Стараюсь выигрывать очки, поэтому наношу много ударов. Не знаю, происходило ли что-то ещё, но розыгрыши были очень физически напряжёнными. Мне тоже было тяжело. Он страдал. Каждый раз, когда я играю против Новака, всё примерно так же. У Новака часто были физические проблемы в матчах против меня. Были ли другие игроки? Ну, я думаю, у Рафы тоже, у меня тоже были физические проблемы. Но история была та же.

Опять же, когда кто-то достаточно хорош, чтобы играть против Янника с задней линии, потому что другого способа победить нет, это будет битва для обоих. Мы видели это в Монте-Карло: у него тоже были трудности, но он победил. То, что он страдает, не мешает ему побеждать, — сказал Медведев на пресс-конференции.