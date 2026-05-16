Свитолина впервые с 2018-го выиграла тысячник
Элина Свитолина победила четвертую ракетку мира Коко Гауфф в финале WTA 1000 в Риме – 6:4, 6:7(3), 6:2.
Свитолина выиграла пятый тысячник в карьере и третий в Риме. Ранее она становилась чемпионкой этого турнира в 2017-м и 2018-м.
Также для нее это 20-й титул на уровне тура и второй в этом сезоне. В январе десятая ракетка мира победила на WTA 250 в Окленде.
31-летняя украинка стала самой возрастной теннисисткой с минимум тремя победами над соперницами из топ-5 на одном тысячнике. В четвертьфинале она прошла №2 Елену Рыбакину, в полуфинале – №3 Игу Швентек.
В целом теперь баланс Свитолиной против игроков из топ-10 – 50:60. В этом сезоне – 7:3.
По итогам соревнований она поднимется на седьмую позицию в рейтинге.
