Свитолина впервые с 2018-го выиграла тысячник

Элина Свитолина победила четвертую ракетку мира Коко Гауфф в финале WTA 1000 в Риме – 6:4, 6:7(3), 6:2.

© Sports.ru

Свитолина выиграла пятый тысячник в карьере и третий в Риме. Ранее она становилась чемпионкой этого турнира в 2017-м и 2018-м.

Также для нее это 20-й титул на уровне тура и второй в этом сезоне. В январе десятая ракетка мира победила на WTA 250 в Окленде.

31-летняя украинка стала самой возрастной теннисисткой с минимум тремя победами над соперницами из топ-5 на одном тысячнике. В четвертьфинале она прошла №2 Елену Рыбакину, в полуфинале – №3 Игу Швентек.

В целом теперь баланс Свитолиной против игроков из топ-10 – 50:60. В этом сезоне – 7:3.

По итогам соревнований она поднимется на седьмую позицию в рейтинге.