Россиянка Звонарева проиграла в первом круге турнира в Рабате

Российская теннисистка бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва уступила Петре Марчинко (Хорватия) в матче первого круга турнира WTA-250 в Рабате (Марокко). Счёт — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 17 минут. Звонарёвой удалось реализовать только один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Она также допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одной подачи навылет. Марчинко реализовала три брейк-пойнта из шести, допустила четыре двойные ошибки и выполнила три эйса.

Во второй круге соревнований в Марокко 76-я ракетка мира из Хорватии сыграет с победительницей матча Франческа Джонс (Великобритания) — Елизавета Котляр (Украина).