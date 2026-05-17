Андреева и Шнайдер стали победительницами турнира WTA в Риме в парном разряде

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде.

В финале российские теннисистки обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:3, 6:3.

Андреевой 19 лет, Шнайдер 22 года. Спортсменки выиграли третий турнир WTA в парном разряде. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде.

Соревнование в Риме относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Состязание проводится на грунтовом покрытии. В прошлом году победу в парном турнире одержали итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.