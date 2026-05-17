Звонарёва вышла в основную сетку «пятисотника» в Страсбурге, обыграв Золотарёву

321-я ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Страсбурге, Франция. В финале квалификации она обыграла соотечественницу Анастасию Золотарёву (230-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Звонарёва два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Золотарёвой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Турнир в Страсбурге проходит с 17 по 23 мая. Действующей чемпионкой соревнований является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. В прошлогоднем финале она обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.