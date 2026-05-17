Андреева прокомментировала победу на «тысячнике» в Риме

Серебряный призёр Олимпийских игр в Париже, российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе на турнире WTA-1000 в Риме, Италия, в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер. В финале они обыграли пару Кристина Букша/Николь Меликар-Мартинес со счётом 6:3, 6:3.

«Первый титул в Риме. Думаю, неплохо было начать с парного разряда. Это была потрясающая неделя, начавшаяся с Мадрида. Сыграть финал вместе с Дианой и выиграть титул здесь, в Риме, много значит. Просто рада, что нам удалось хорошо сыграть на этой неделе, дойти до конца и завоевать трофей», — сказала Андреева в интервью после матча.

Это третий совместный титул для россиянок. Ранее Мирра и Диана побеждали в финале турнира WTA-1000 в Майами в 2024 году, а также на «пятисотнике» в Брисбене (2025). Таким образом, победа в Риме также стала вторым титулом спортсменок на «тысячниках».