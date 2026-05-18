Мирра Андреева потеряла позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге WTA и теперь занимает восьмое место. Актуальная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации. На прошлой неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Риме, где уступила американке Кори Гауфф.

Первая тройка мирового рейтинга осталась без изменений. Лидером продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси, вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, а третьей идёт польская теннисистка Ига Швёнтек.

Рейтинг WTA от 18 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9960 очков

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8705

3 (3). Ига Швентек (Польша) — 7273

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6749

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6286

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5958

7 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4315

8 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4181

9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3395

10 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 3318

…

14 (14). Екатерина Александрова — 2679…

20 (21). Людмила Самсонова — 1950…

22 (24). Анна Калинская — 1868…

25 (20). Диана Шнайдер — 1796…

79 (81). Анастасия Захарова — 903…

87 (70). Вероника Кудерметова — 868…

89 (84). Оксана Селехметьева — 865…

99 (97). Анна Блинкова (все — Россия) — 803.