Мирра Андреева потеряла позицию в рейтинге WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге WTA и теперь занимает восьмое место. Актуальная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации. На прошлой неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Риме, где уступила американке Кори Гауфф.
Первая тройка мирового рейтинга осталась без изменений. Лидером продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси, вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, а третьей идёт польская теннисистка Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA от 18 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9960 очков
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8705
3 (3). Ига Швентек (Польша) — 7273
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6749
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6286
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5958
7 (10). Элина Свитолина (Украина) — 4315
8 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4181
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3395
10 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 3318
…
14 (14). Екатерина Александрова — 2679…
20 (21). Людмила Самсонова — 1950…
22 (24). Анна Калинская — 1868…
25 (20). Диана Шнайдер — 1796…
79 (81). Анастасия Захарова — 903…
87 (70). Вероника Кудерметова — 868…
89 (84). Оксана Селехметьева — 865…
99 (97). Анна Блинкова (все — Россия) — 803.