Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), новая версия которой опубликована на сайте организации.

© Матч ТВ (новости)

Медведев дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, который выиграл турнир. Возглавляет рейтинг по‑прежнему Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас, представитель Германии Александр Зверев замыкает тройку лидеров.

Рейтинг АТР, версия от 18 мая:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 14700 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 11 960

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5705

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710

5 (5). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 4060

6 (6). Бен Шелтон (США) — 4030

7 (9) Даниил Медведев (Россия) — 3760

8 (7). Тэйлор Фритц (США) — 3720

9 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3665

10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3230…

13 (14). Андрей Рублев — 2780…

15 (15). Карен Хачанов (оба — Россия) — 2320.