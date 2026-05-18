Алькарас поздравил Синнера с оформлением «Золотого Мастерса»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поздравил лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера с победой на турнире серии «Мастерс» в Риме.

В воскресенье итальянец Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4 в финале Рима. Синнер стал вторым игроком в истории, которому удалось собрать «Золотой Мастерс», то есть завоевать титулы всех девяти действующих «Мастерсов» на протяжении карьеры. Первым был серб Новак Джокович.

— Поздравляю Янника с оформлением «Золотого Мастерса»! Ты заслужил это, — написал Алькарас в соцсети.

В рейтинге АТР, обновленная версия которого опубликована в понедельник, Синнер сохранил первое место, а Алькарас остался на второй позиции. Третье место занимает немец Александр Зверев.