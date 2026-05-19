Россиянка Александрова не прошла в 1/4 финала турнира в Страсбурге

Российская теннисистка 14-я ракетка мира Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция). Со счётом 6:4, 4:6, 3:6 она уступила представительнице США Энн Ли (30-й номер рейтинга).

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Александрова выполнила три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. Ли реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных, допустила одну двойную ошибку и выполнила 10 подач навылет.

В 1/4 финала грунтовых соревнований Энн Ли выйдет на корт против победительницы матча Мари Боузкова (Чехия) — Александра Олейникова (Украина).