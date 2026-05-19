Соболенко рассказала, как узнала о смерти бывшего возлюбленного

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как узнала новость о кончине своего бывшего возлюбленного Константина Кольцова. Хоккеист умер в марте 2024 года в Майами (США), где как раз в тот период проходил турнир WTA-1000.

«Я спорила с полицейским — просто не могла это принять. Я не знаю, существует ли вообще какой-то правильный способ переживать горе. В таких ситуациях нет правильного и неправильного. Всем нужно разное. Для меня единственный способ — работать. Мне 28 лет, но иногда кажется, что я уже пережила в жизни всё, что только можно представить», — приводит слова Соболенко Vogue.