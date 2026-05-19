170-я ракетка мира Григор Димитров проиграл на старте квалификации «Ролан Гаррос».

Он уступил Жайме Фариа со счетом 6:3, 5:7, 6:7(6:10). Во втором сете болгарин вел 5:3.

У Димитрова девять поражений в последних десяти встречах. В 2026-м он выиграл всего два матча из 13.

Болгарин впервые с 2010 года не сыграет в основной сетке французского «Большого шлема».