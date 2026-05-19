Алькарас снялся с Уимблдона

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объявил о снятии с Уимблдона из-за травмы. Об этом спортсмен рассказал в соцсети Х.

По его словам, сейчас восстановление идет хорошо.

"Но, к сожалению, я все еще не готов играть, поэтому мне приходится отказаться от участия в Уимблдоне", – написал Алькарас.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Отмечается, что соревнования пройдут с 29 июня по 12 июля.

Ранее россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Они выиграли у представительницы Казахстана Анны Данилиной и американки Эйжи Мухаммад.

Прошедшая игра закончилась со счетом 4:6, 6:3, 11:9. В полуфинале спортсменки встретятся с австралийкой Сторм Хантер и представительницей США Джессикой Пегулой.