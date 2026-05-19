Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2026

142-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге он обыграл представителя Эстонии Марка Лаяла (157-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Сафиуллин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Лаяла один эйс, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Сафиуллин поспорит с победителем матча Йоэль Шверцлер (Австрия) — Клеман Шидех (Франция).