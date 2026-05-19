Тарпищев — о возможном бойкоте «Ролан Гаррос» из‑за призовых: «Раскола не будет, все решится»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал «Матч ТВ», что не стоит ожидать раскола в теннисе из‑за недовольства спортсменами призовыми, этот вопрос должен быть решен.
Ранее группа из 20 ведущих теннисистов и теннисисток выступила с заявлением, в котором выразила разочарование размером призового фонда Открытого чемпионата Франции 2026 года. Первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Арина Соболенко из Белоруссии заявила, что в какой‑то момент спортсмены начнут бойкотировать турниры.
— Не расколет ли мир тенниса финансовый вопрос?
— Думаю, раскола не будет, все будет решено. Сегодня не такой сильный профсоюз теннисистов, как это было в 70‑е годы, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».
Среди подписавших обращение значатся первые ракетки мира Арина Соболенко и Янник Синнер, Новак Джокович, Кори Гауфф и другие игроки.
«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 18 мая по 7 июня. В апреле организаторы турнира Большого шлема объявили об увеличении призового фонда на 9,5% до 61,7 миллиона евро.
Масалитин: «Агкацев в минувшем сезоне РПЛ постоянно доказывал высокий уровень. Считаю его лучшим футболистом чемпионата»
Тарпищев — о возможном бойкоте «Ролан Гаррос» из‑за призовых: «Раскола не будет, все решится»
Дрозд: «Очень обрадовался новости, что IFMA восстановила нас в правах. Нас нельзя игнорировать, справедливость восторжествовала»
Масалитин: «Агкацев в минувшем сезоне РПЛ постоянно доказывал высокий уровень. Считаю его лучшим футболистом чемпионата»
Тарпищев — о возможном бойкоте «Ролан Гаррос» из‑за призовых: «Раскола не будет, все решится»
Дрозд: «Очень обрадовался новости, что IFMA восстановила нас в правах. Нас нельзя игнорировать, справедливость восторжествовала»