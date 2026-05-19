Тарпищев — о возможном бойкоте «Ролан Гаррос» из‑за призовых: «Раскола не будет, все решится»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал «Матч ТВ», что не стоит ожидать раскола в теннисе из‑за недовольства спортсменами призовыми, этот вопрос должен быть решен.

Ранее группа из 20 ведущих теннисистов и теннисисток выступила с заявлением, в котором выразила разочарование размером призового фонда Открытого чемпионата Франции 2026 года. Первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Арина Соболенко из Белоруссии заявила, что в какой‑то момент спортсмены начнут бойкотировать турниры.

— Не расколет ли мир тенниса финансовый вопрос?

— Думаю, раскола не будет, все будет решено. Сегодня не такой сильный профсоюз теннисистов, как это было в 70‑е годы, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Среди подписавших обращение значатся первые ракетки мира Арина Соболенко и Янник Синнер, Новак Джокович, Кори Гауфф и другие игроки.

«Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 18 мая по 7 июня. В апреле организаторы турнира Большого шлема объявили об увеличении призового фонда на 9,5% до 61,7 миллиона ​​евро.