Приданкина одержала победу во втором круге квалификации «Ролан Гаррос»

220-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» – 2026 обыграла свою соотечественницу Юлию Авдееву, занимающую в мировом рейтинге 240-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

По ходу матча Приданкина подала навылет один раз, не сделала двойных ошибок и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. Авдеева сделала один эйс, допустила девять двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

Далее Елена Приданкина сразится с победительницей матча между Катинкой фон Дайхманн и Химено Сакацуме.