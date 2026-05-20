Медведев и Швентек приняли участие в спонсорском мероприятии

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и польская теннисистка Ига Швёнтек, располагающаяся в мировом рейтинге на третьем месте, приняли участие в спонсорском мероприятии от известного бренда, занимающегося производством инвентаря для тенниса и сквоша. Совместное со Швёнтек фото с мероприятия опубликовал у себя на странице в соцсети Медведев.

Россиянин на минувшем «Мастерсе» в Риме дошёл до полуфинала, где уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру (2:6, 7:5, 4:6). Швёнтек на «тысячнике» в том же городе также дошла до 1/2 финала, где проиграла украинке Элине Свитолиной (4:6, 6:2, 2:6).