Теннисист Хачанов вылетел с турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в третий круг турнира серии ATP-500 в Гамбурге.

Во втором круге его соперником был представитель Франции Уго Умбер. Встреча, которая длилась 2 часа 13 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 6:7 (7:3).

Хачанов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету Умбера семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Гамбурге Умбер сыграет с теннисистом из Перу Игнасио Бусе

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

