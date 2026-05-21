Макарова оценила шанс Рыбакиной стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2013 в парном разряде российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась мнением о перспективах представительницы Казахстана Елены Рыбакиной стать первой ракеткой мира по итогам грунтового «Шлема».

Россиянка Макарова оценила шанс Рыбакиной стать первой ракеткой мира
«Мне не очень верится, потому что этот шанс выпадает на не самое любимое покрытие. Не уверена, что она сможет хорошо настроиться на эту цель и её реализовать», – сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Розыгрыш женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнования является американская теннисистка Кори Гауфф.

