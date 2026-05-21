Объявлены результаты жеребьевки женского одиночного разряда «Ролан Гаррос»

Сегодня, 21 мая, в Париже (Франция) состоялась жеребьёвка женской сетки одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.

«Ролан Гаррос» – 2026. Результаты жеребьёвки первого круга женского одиночного разряд турнира (частично):

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Бузаз Манейро (Испания);

Елена Рыбакина (Казахстан) – Вероника Эръявец (Словения)

Кори Гауфф (США) – Тейлор Таунсенд (США);

Екатерина Александрова (Россия) – Камилла Осорио (Колумбия);

Ига Швёнтек (Польша) – Эмерсон Джонс (Австралия);

Джессика Пегула (США) – Кимберли Бирелл (Австралия);

Диана Шнайдер (Россия) – Рената Сарасуа (Мексика);

Аманда Анисимова (США) – Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция);

Анна Калинская (Россия) – Лоис Буассон (Франция);

Элина Свитолина (Украина) – Анна Бондарь (Венгрия);

Мирра Андреева (Россия) – Фиона Ферро (Франция)

Виктория Мбоко (Канада) — Никола Бартункова (Чехия);

Людмила Самсонова (Россия) – Юлия Тайхаманн (Германия);

Оксана Селехметьева (Россия) – Марта Костюк (Украина)

Анастасия Захарова (Россия) – Каролина Мухова (Чехия).

Анна Блинкова (Россия) – Юлия Стародубцева (Украина).

Полные результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» – 2026 в женском одиночном разряде появятся позже в «Матч-центре» «Чемпионата»