Российская теннисистка получила гражданство Испании

Российская теннисистка Оксана Селехметьева получила испанское гражданство, следует из документа, опубликованного на сайте официального государственного вестника Испании.

Селехметьевой 23 года, она занимает 88‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как утверждает As, после завершения необходимых процедур спортсменка будет представлять Испанию. Селехметьева может войти в состав команды на финал Кубка Билли Джин Кинг, который состоится в сентябре в Китае.

Селехметьева — уроженка Каменки (Пензенская область). Теннисистка тренируется у испанского специалиста Аны Алькасар. В активе россиянки две победы на юниорских турнирах Большого шлема в парном разряде.