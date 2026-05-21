Россиянка и индонезийка вышли в финал парного турнира в Рабате

Российская теннисистка Вера Звонарева и индонезийка Алдила Сутджиади прошли в финал парного турнира WTA в Рабате, обыграв в полуфинале пару Катажена Питер и Ника Радишич со счётом 4:6, 6:2, 10:6.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Звонарева и Сутджиади, посеянные под номером 1, развернули борьбу после проигрыша первого сета. Во втором сете они выровняли счёт, а в решающем тай-брейке до 10 очков одержали победу.

В финале турнира в Рабате российско-индонезийский дуэт встретится с победительницами матча Анастасии Детюк и Ирины Хромачевой (Чехия/Россия, 4-я посев) против Чон Юдис и Магали Кемпен (Гонконг/Бельгия). Турнир проводится в Рабате (Марокко) на открытых грунтовых кортах. Призовой фонд составляет 283 347 долларов.