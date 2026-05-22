Определились финалисты турнира ATP-500 в Гамбурге

Сегодня, 22 мая, в Гамбурге продолжился грунтовый турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.

57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе обыграл представителя США Александра Ковачевича, занимающего в мировом рейтинге 94-е место, с результатом 6:1, 6:4.

Американец Томми Пол (26-я ракетка мира) во втором полуфинале одолел соперника из Австралии Алекса де Минора, занимающего в мировом рейтинге девятое место. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Таким образом, в финале турнира в Гамбурге сразятся Игнасио Бусе и Томми Пол.