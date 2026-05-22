На «Ролан Гаррос» состоялась церемония чествования Монфиса

В четверг на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Гаэля Монфиса, который завершит карьеру в этом сезоне.

На Корте Филиппа Шатрие организаторы турнира устроили мероприятие под названием «Гаэль и друзья» в формате выставочного микста.

В мероприятии приняли участие Новак Джокович, Янник Синнер, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Бен Шелтон, Сорана Кырстя, Наоми Осака, Элина Свитолина, Мария Саккари, Ива Йович, а также бывшие теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Ришар Гаске.

Победу в выставочном турнире одержали Монфис и Свитолина.

В первом круге на своем последнем «Ролан Гаррос» француз сыграет с Юго Гастоном.