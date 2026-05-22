Надаль ответил на критику Алькараса за поездки на Ибицу во время сезона

Надаль о критике Алькараса за отдых на Ибице во время сезона: «Я каждый год ездил туда с друзьями. Всем нужно личное пространство»

Рафаэль Надаль ответил на критику второй ракетки мира Карлоса Алькараса за поездки на Ибицу во время сезона.

«Я каждый год ездил на Ибицу с друзьями. Всем нужно личное пространство. Моя жизнь была гораздо шире, чем только теннис, но я не хотел это афишировать. Я не хотел рассказывать миру, что еду на Ибицу. Алькарас решил говорить об этом публично. Я это уважаю. Похоже, это ему помогает».
