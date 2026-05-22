Надаль ответил на критику Алькараса за поездки на Ибицу во время сезона

Надаль о критике Алькараса за отдых на Ибице во время сезона: «Я каждый год ездил туда с друзьями. Всем нужно личное пространство»
Рафаэль Надаль ответил на критику второй ракетки мира Карлоса Алькараса за поездки на Ибицу во время сезона.
«Я каждый год ездил на Ибицу с друзьями. Всем нужно личное пространство. Моя жизнь была гораздо шире, чем только теннис, но я не хотел это афишировать. Я не хотел рассказывать миру, что еду на Ибицу. Алькарас решил говорить об этом публично. Я это уважаю. Похоже, это ему помогает».
«Автомобилист» продлил контракт с Шашковым на 2 года. Форвард набрал 17 очков в 65 матчах сезона
Гусев об уходе из «Динамо»: «Благодарен руководству за уникальный шанс. Были и красивые победы, и обидные поражения. Мы показали во 2-м круге результат, за который не стыдно»
Артем Батрак: «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию. Велика вероятность, что клуб выиграет третий Кубок Гагарина подряд»
«Автомобилист» продлил контракт с Шашковым на 2 года. Форвард набрал 17 очков в 65 матчах сезона
Гусев об уходе из «Динамо»: «Благодарен руководству за уникальный шанс. Были и красивые победы, и обидные поражения. Мы показали во 2-м круге результат, за который не стыдно»
Артем Батрак: «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию. Велика вероятность, что клуб выиграет третий Кубок Гагарина подряд»