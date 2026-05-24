Медведев потерял одну позицию в обновленном рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, потеряв одну строчку по итогам последнего обновления классификации.

На данный момент Медведев занимает восьмое место в мировой табели о рангах. Неделей ранее он был седьмым, однако пропуск соревновательной практики сказался на его положении. В то же время другие представители России сохранили свои позиции в топ-20 рейтинга.

Андрей Рублёв по-прежнему находится на 13-й строчке, а Карен Хачанов удерживает 15-е место. Лидером мирового рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер, за ним следуют испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Сегодня, 24 мая, стартует «Ролан Гаррос», где Медведев в первом круге встретится с австралийцем Адамом Уолтоном, Рублёв сыграет против Игнасио Бусе из Перу, а Хачанов начнёт турнир матчем с французом Артуром Жа.

