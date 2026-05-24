Шнайдер поднялась на две позиции в рейтинге WTA, Мирра Андреева сохранила восьмую строчку
Женская теннисная ассоциация (WTA) на сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в паре россиянка Диана Шнайдер поднялась на две позиции и теперь занимает 23-ю строчку. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила восьмую строчку в мировом рейтинге.
Обновлённый рейтинг WTA на 24 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9960 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8313.
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7273.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6749.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6286.
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5958.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4315.
8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4181.
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3710.
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3318…
14 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2679…
23 (25). Диана Шнайдер (Россия) — 1796…
24 (22). Анна Калинская (Россия) — 1792…
27 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1635…
80 (79). Анастасия Захарова (Россия) — 903…
85 (86). Вероника Кудерметова (Россия) — 868…
88 (88). Оксана Селехметьева (Россия) — 865…
103 (99). Анна Блинкова (Россия) — 733.