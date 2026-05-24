Шнайдер поднялась на две позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в паре россиянка Диана Шнайдер поднялась на две позиции и теперь занимает 23-ю строчку. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила восьмую строчку в мировом рейтинге.

Обновлённый рейтинг WTA на 24 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9960 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8313.

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7273.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6749.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6286.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5958.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4315.

8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4181.

9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3710.

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3318…

14 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2679…

23 (25). Диана Шнайдер (Россия) — 1796…

24 (22). Анна Калинская (Россия) — 1792…

27 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1635…

80 (79). Анастасия Захарова (Россия) — 903…

85 (86). Вероника Кудерметова (Россия) — 868…

88 (88). Оксана Селехметьева (Россия) — 865…

103 (99). Анна Блинкова (Россия) — 733.