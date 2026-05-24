Ефремова рассказала, что теннисистки избегали тренировок с ней из-за получения уайлд-кард

Победительница юниорского Australian Open – 2026, 625-я ракетка мира французская теннисистка Ксения Ефремова рассказала о сложностях, с которыми сталкивалась на турнирах, отметив, что некоторые теннисистки не хотят тренироваться с обладательницами уайлд-кард.

«Иногда тяжело тренироваться с девушками, потому что они не хотят играть розыгрыши, не хотят играть сеты, потому что ты обладательница уайлд-кард. Со мной такое уже случалось. Не хочу называть имён, но бывало, что девушки просто не хотели тренироваться со мной из-за того, что я получила уайлд-кард. Но потом была даже одна история: девушка пришла с таким настроем — мол: «Ну ладно, давай», а потом я выиграла у неё сет, потом ещё один…», – сказала Ефремова на пресс-конференции «Ролан Гаррос» – 2026.

Ефремова получила уайлд-кард на «Ролан Гаррос» – 2026. В матче первого круга турнира она сыграет с румынкой Сораной Кырстей.