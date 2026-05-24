«Первый раз такое видел». Хачанов — о перерыве Жа во время матча первого круга на «РГ»

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в стартовом матче на «Ролан Гаррос» – 2026 над французом Артюром Жа (6:3, 7:6 (7:3), 6:0).

— Стартовать с французом всегда непросто.

— Начал очень хорошо, но потом он меня сбил своим перерывом. Первый раз такое видел. Убежал в туалет он, не знаю. Я мог выиграть первый сет 6:1, в итоге выиграл 6:3, ещё и преимущество мог отдать. В этом и заключается теннис. Удалось и во втором сете с 3:5 уйти. Доволен игрой, доборолся до конца, хорошо провёл тай-брейк второго сета, который был ключевым. Психологически это был самый важный сет, потому что по жаре с 0:2 отыгрываться тяжело, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По ходу матча Жа пришлось прервать игру из-за проблем с пищеварением. Жа убежал с корта на несколько минут, а затем вернулся и доиграл гейм в первом сете.