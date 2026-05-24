Андреева вышла во 2-й круг на седьмом «Большом шлеме» подряд

Мирра Андреева победила 181-ю ракетку мира Фиону Ферро в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:3.

© Соцсети

Россиянка на седьмом «Большом шлеме» подряд вышла во второй круг. Ее единственное поражение на старте турнира этой категории было на «Уимблдоне»-2024.

В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Дальше она встретится с Эмильяной Аранго или Мариной Бассольс-Риберой.