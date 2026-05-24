Сорана Кырстя в двух сетах обыграла Ефремому в первом круге «Ролан Гаррос» — 2026

18-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла во второй круг «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в стартовом матче турнира француженку Ксению Ефремову (625-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время матча Кырстя выполнила две подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Ксения Ефремова не сделала в игре эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге открытого чемпионата Франции – 2026 Сорана Кырстя сыграет с победительницей встречи между хорваткой Петрой Марчинко и немкой Евой Лис.