Соболенко рассмеялась после вопроса о баскетболисте Вембаньяме

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко со смехом отреагировала на вопрос о французском баскетболисте центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

Интервьюер успел лишь произнести начало вопроса: «Виктор Вембаньяма», после чего Соболенко резко спросила: «Кто это вообще?» Затем журналисты начали объяснять Арине, кто такой Вембаньяма, что спровоцировало безудержный смех первой ракетки мира.

Вембаньяме 22 года, в НБА он выступает с 2023 года, он был выбран «Спёрс» на драфте под общим первым номером. За свою карьеру француз дважды принял участие в матче звёзд лиги, а также признавался новичком и лучшим оборонительным игроком года.