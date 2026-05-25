Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

53-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв в стартовом матче турнира турчанку Зейнёп Сёнмез (66-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За время матча Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть из девяти брейк-пойнтов. Зейнеп Сёнмез не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнта.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции – 2026 Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи между испанкой Кристиной Букшей и Сюзан Бандеччи из Швейцарии.