Рыбакина прошла во второй круг «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка, вторая ракетка мира, Елена Рыбакина стартовала с победы на Открытом чемпионате Франции. В первом круге «Ролан Гаррос» она обыграла Веронику Эрьявец из Словении (84-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:2.

Встреча длилась 1 час 15 минут. За этой время Елена сделала два эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-поинта из пяти. Вероника допустила одну двойную ошибку, не смогла реализовать ни одного брейк-поинта из четырёх возможных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой. Стародубцева в первом круге турнира обыграла россиянку Анну Блинкову.

В 2025 году Елена Рыбакина дошла до четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, где проиграла польской спортсменке Иге Швёнтек.