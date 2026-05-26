Анна Калинская вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге она обыграла прошлогоднюю полуфиналистку соревнований, француженку Лоис Буассон (43-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Калинская два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Буассон один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Анна Калинская сыграет с соотечественницей Алиной Корнеевой (117-я в рейтинге).