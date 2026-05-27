$71.6783.3

Рублев вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»

Матч ТВиещё 8

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции.

Рублев прошел в третий раунд «Ролан Гаррос»
© Global Look Press

В матче второго круга Рублев, получивший 11‑й номер посева, обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с победителем матча Нуну Боржес (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия).

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 61,7 миллиона евро

Мужчины. Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 11) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости