Рублев прошел в третий раунд «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции.
В матче второго круга Рублев, получивший 11‑й номер посева, обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 10 минут.
В следующем раунде «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с победителем матча Нуну Боржес (Португалия) — Миомир Кецманович (Сербия).
Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 61,7 миллиона евро
Мужчины. Второй круг
