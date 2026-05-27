Рыбакина сенсационно проиграла 55-й ракетке мира

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2026, уступив украинке Юлии Стародубцевой (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 [4:10].

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча Рыбакина выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Стародубцева сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

В третьем круге «Ролан Гаррос» – 2026 Юлия Стародубцева сыграет с победительницей встречи Хейли Баптист (США) – Ван Сиюй (Китай).