Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2026

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2026. В первом круге соревнований она обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа (74-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сарасуа один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Диана Шнайдер встретится с победительницей матча Ханьюй Го (Китай) Маккартни Кесслер (США).