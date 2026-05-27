Захарова и Селехметьева вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Захарова и представительница Испании Оксана Селехметьева вышли во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.

Захарова и Селехметьева в матче первого круга победили интернациональный дуэт Диана Шнайдер/Лейла Фернандес (Россия/Канада) со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Следующими соперницами россиянки и испанки будут посеянные под шестым номером Кристина Букша (Испания) и Николь Мелихар (США).

Также барьер первого круга преодолели россиянка Елена Приданкина и Тан Цяньхуэй (Китай), которые победили Линду Носкову и Терезу Валентову из Чехии — 6:3, 4:6, 6:1. Приданкина и Тан Цяньхуэй во втором раунде сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски (Канада) и Луизой Стефани из Бразилии (четвертый номер посева).

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 61,7 миллиона евро

Женщины. Парный разряд. Первый круг

