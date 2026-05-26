Медведев разозлил жену во время матча

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») разозлил свою супругу Дарью. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Медведев играл с представителем Австралии Адамом Уолтом. По ходу матча Дарья поддерживала теннисиста советами, однако тот в ответ сорвался на нее. Медведева ответила: «Мне уйти, или что?».

Встреча, которая продолжалась более трех часов, завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.