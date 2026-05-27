Соболенко провела матч в ожерельях с бриллиантами и спровоцировала скандал

Критики считают, что выступление в дорогих украшениях противоречит борьбе Арины за повышение призовых на «Шлемах».

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла испанку Джессику Бузас Манейро (6:4, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос». Белоруска одержала 28-ю победу в сезоне и в восьмой раз подряд вышла во второй круг грунтового турнира «Большого шлема».

С начала 2025-го на мэйджорах Соболенко уступает по количеству побед только Карлосу Алькарасу (31) и Яннику Синнеру (32). До этого Арина довольно рано вылетала с «тысячников» в Мадриде и Риме, но на «Ролан Гаррос» её мотивация заметно выше.

К качеству игры Соболенко в Париже пока сложно предъявлять претензии, однако у некоторых есть вопросы по поводу её борьбы за повышение призовых на турнирах «Большого шлема» и бойкота СМИ на «Ролан Гаррос», с которыми белоруска и другие топ-теннисисты перед стартом турнира отказывались общаться дольше 15 минут.

Первые ракетки мира в женском и мужском рейтингах Соболенко и Синнер являются едва ли не самыми активными голосами в попытках добиться роста призового фонда на «Шлемах» с 15 до 22% от общей суммы доходов турнира. Они активно высказывались по этому поводу в Риме и продолжили поднимать актуальную тему на «Ролан Гаррос».

В случае Арины у представителей медиа возникло некоторое непонимание. Соболенко любит дорогие украшения. Она вполне может себе их позволить, учитывая статус второй самой высокооплачиваемой спортсменки мира с общим доходом около $ 30 млн за год. Её жених — бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис, состояние которого оценивается в $ 75-100 млн.

Белоруска любит красоваться в ювелирных изделиях на публике. Она сделала это в том числе и на «Ролан Гаррос». В первом круге Арина вышла на корт в сверкающем ожерелье с бриллиантами стоимостью $ 114 тыс. В соцсетях критики сочли её поведение некорректным.

«Украшения первой ракетки мира привлекли внимание не потому, что они бросаются в глаза или дороги. 28-летняя Соболенко активно использовала своё влияние в последние несколько недель, угрожая бойкотом мэйджоров со стороны ведущих игроков, если призовые фонды не будут увеличены. Критики утверждают, что ношение дорогих украшений прямо противоречит её позиции, что теннисисты получают меньше, чем заслуживают. Они считают, что действия Арины являются контрпродуктивными и ослабляют её собственную миссию. Несмотря на убедительную победу Соболенко в первом круге, некоторым людям кажется, что её позиция – это лицемерие», — отмечает издание First Post.

На пресс-конференции после матча Арине задали несколько вопросов о бриллиантах, в том числе о совместимости её дорогих украшений с борьбой за повышение призовых.

— Некоторые проводят параллель между тем, что вы требуете увеличения призовых, и тем, что на вас надеты очень дорогие бриллианты. Видите ли вы каким‑то образом, почему это может показаться лицемерием?

— Я действительно не понимаю, как можно связывать эти два совершенно разных понятия. Как я уже говорила, дело не во мне, а в игроках, которые занимают более низкие места в рейтинге. В теннисном мире непросто жить с такими доходами. Будучи первой ракеткой мира, я должна бороться за этих игроков. То, что я говорю о призовых, не имеет ко мне никакого отношения. Все знают, что у меня всё в порядке. Мы боремся за честную долю доходов, а также за игроков с более низким рейтингом, за тех, кто возвращается после травм, и за то, чтобы следующему поколению было легче войти в топ-10. Так что это не ради себя.

– На улице +30°С, а вы играли в чёрном, к тому же ваши украшения выглядели очень тяжёлыми. Насколько вам комфортно в такую погоду?

– Я не ищу лёгких путей, люблю бросить себе вызов. При этом платье очень лёгкое, я его на себе даже не чувствую. Думала, в чёрном будет супержарко, но было комфортно. Тяжесть бриллиантов тоже не чувствую – но могу представить, как кажется со стороны. Вообще, у меня должно было быть и третье ожерелье, однако я подумала, что это уже перебор. Для меня важно хорошо выглядеть. Если я хорошо выгляжу, то и выступаю лучше.

– Пришлось ли вам усилить меры безопасности во время поездок на турнир и обратно из-за драгоценностей? Как отреагировали в раздевалке?

– Они просто спрашивали: «О боже, они не слишком тяжёлые»? Но у меня есть жених. Он мой охранник. И есть команда – Джейсон и физио, который занимается джиу-джитсу, так что я чувствую себя довольно спокойно. Я не хожу одна.

Соболенко не испытала какого-либо дискомфорта из-за вопросов о дорогих украшениях. Она может себе их позволить, а борьба за повышение призового фонда на «Шлемах» от этого действительно не зависит. Всё будет решаться в кабинетных переговорах между игроками и чиновниками – бриллианты Арины на них никак не повлияют.