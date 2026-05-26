Медведев проиграл 97‑й ракетке мира

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.

На старте турнира Медведев, получивший шестой номер посева, проиграл 97‑й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты.

Следующим соперником Уолтона будет Захари Свайда (США).

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 61,7 миллиона евро

Первый круг

Адам Уолтон (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 6) — 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4