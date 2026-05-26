Соболенко высказалась о низких гонорарах на ТБШ

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что её позиция касаемо низких, по сложившемуся у топовых теннисистов мнению, призовых на турнирах «Большого шлема» направлена в защиту игроков с более низким рейтингом, а не ради получения собственной выгоды.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2026 белоруска обыграла Джессику Бузас Манейро.