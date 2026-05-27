Медведев объяснил свое поражение на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поражение от австралийца Адама Уолта на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») изменениями в теннисе. Его слова приводит Punto de Break.

«В целом я все еще чувствую, что могу хорошо играть на Больших шлемах. Да, сейчас я могу проиграть в первом круге, но не думаю, что потерял способность проявлять себя на таких турнирах. Теннис изменился по сравнению с тем, что было пять лет назад, и мне очень трудно найти ритм», — сказал Медведев.

Встреча, которая продолжалась более трех часов, завершилась поражением Медведева со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. «Газета» вела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.