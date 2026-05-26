Алькарас и Синнер вошли в список самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет от Forbes

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Сннервпервые появились в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира в возрасте до 25 лет за последние 12 месяцев по версии Forbes.

23-летний Алькарас является самым молодым спортсменов в этом списке и занимает третью строчку. Он год испанец заработал $ 61,5 млн. Топ-6 замыкает 24-летний Синнер с доходом $ 54,6 млн.

Самым высокооплачиваемым спортсменом стал футболист Эрлинг Холанд — $ 80 млн, второй — баскетболист Энтони Эдвардс ($ 69 млн).