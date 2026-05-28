Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал сенсационный вылет с «Ролан Гаррос» — 2026. Приехав на турнир в статусе фаворита, Синнер (1) потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 во втором круге соревнований.

«Не чувствовал себя хорошо. Страдал. Поздравляю соперника, он провёл солидный матч. Это спорт», — передаёт слова Синнера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 24-летний Синнер дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии (в 2024 и 2025 году), а также по разу Уимблдон (2025) и US Open (2024). Для карьерного «Шлема» Яннику не хватает только титула на «Ролан Гаррос».