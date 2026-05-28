Пять российских теннисистов вышли в третий круг «Ролан Гаррос» — 2026

В третий круг одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026 пробились пять российских теннисистов.

Отметим, что всего в основной сетке Открытого чемпионата Франции – 2026 стартовали 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин). До второго круга добралось шестеро из них.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Россияне, прошедший в третий круг:

Мирра Андреева (8). Анна Калинская (22). Диана Шнайдер (25). Андрей Рублёв (11). Карен Хачанов (13).

Россияне, прошедшие один круг:

Алина Корнеева (Q).

Россияне, не прошедшие ни один круг:

Екатерина Александрова (14). Людмила Самсонова (20). Анастасия Захарова. Анна Блинкова. Оксана Селехметьева. Елена Приданкина (Q). Даниил Медведев (6). Роман Сафиуллин (Q).